Artesão que fabrica barcos em miniatura faz sucesso e tem Gladson como cliente

O trabalho realizado por Carlos Dias, artesão carioca, que mora em Rio Branco atualmente, tem conquistado clientes em vários lugares da região Norte. Ele confecciona barcos em miniatura, sob escala, idênticos às grandes embarcações que navegam pelos principais rios da Amazônia.

Um dos clientes do artesão é nada mais nada menos que o governador Gladson Cameli, que segundo ele, já realizou pelo menos quatro encomendas de miniaturas, algumas para presentes e outras, para decoração do palácio.

“Um dos meus clientes é o nosso governador. Eu já fiz quatro barcos para ele, alguns deu de presentes e outros estão decorando o escritório no palácio e no escritório pessoal dele’, revela.

Carlos conta que a vida toda trabalhou com miniaturas, e há alguns anos atrás começou a construir os mini barcos, o primeiro foi com seu filho, apenas por brincadeira, e desde então não parou mais. Formado em topografia, ele consegue realizar os cálculos necessários para construir as miniaturas em tamanho escalonado às embarcações reais dos clientes.

“Os meus clientes são donos das embarcações que eu faço, ou pessoas que trabalham na área. Para fazer a miniatura de um barco, eu vou nele. Quando tem a planta eu uso e faço em escala perfeita, proporcional. Quando não é possível, eu meço o barco todo e faço a planta. Me apoio em mais de 30 a 50 fotos que eu tiro e vou fazendo o barco”, conta.

As miniaturas são feitas com compensado, madeira, plástico, alumínio, e outros materiais necessários para o tornarem o mais próximo possível dos barcos em tamanho real. A parte eletrônica, segundo ele, é pedida pela internet. Alguns barcos soltam fumaça, água, tem buzina e mexem até o timão.

O processo de fabricação dura em torno de 20 a 45 dias, a depender do tamanho e complexidade dos produtos. Já os preços, ficam em torno de R$ 3 a R$ 8 mil, por peça. Apesar da complexidade do trabalho, Carlos conta que para ele é como uma terapia.

“Para mim, pelo menos, é como uma terapia. As pessoas pagam para fazer terapia, e eu recebo para fazer. As pessoas verem eu fazendo o trabalho, foi um impulso para eu continuar fazendo. Todo mundo que tinha seu barco, queria uma representação dele em miniatura”, destacou.