Batida entre carro e moto deixa motociclista ferido, em Rio Branco; motorista foge

Um acidente envolvendo um carro de passeio e uma motocicleta foi registrado na tarde desta terça-feira (23), na rua Cruzeiro do Sul, no bairro Nova Esperança, em Rio Branco (AC).

Segundo informações, o condutor do carro teria batido em uma moto modelo Yamaha Factor de cor branca, conduzida por um homem identificado como Alexandre Ferreira de Oliveira, 30 anos. No momento da batida, Alexandre foi arremessado e bateu bruscamente sua cabeça em uma estaca de madeira, logo em seguida o motorista causador do acidente fugiu do local sem prestar socorro.

Populares que passavam no momento do ocorrido acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (Samu), uma ambulância básica chegou rapidamente ao local, porém devido a gravidade dos ferimentos foi solicitado apoio da ambulância de suporte avançado 01. Assim que a equipe médica chegou ao local, já foi constatado que o paciente estaria com perda de consciência, nesse momento foi necessário entubá-lo para garantir sua sobrevivência.

Segundo a Dra. Maria Eduarda, médica plantonista do Samu no momento, a vítima teve Traumatismo Craniano Encefálico (TCE), grave, porém foi entregue para a equipe médica plantonista do trauma em estado de saúde estável, onde deverá realizar novas avaliações nas próximas horas.