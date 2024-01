Carnaval: Governo divulga programação da festa na Gameleira; Neguinho da Beija-flor encerra folia

Na manhã desta quinta-feira (25) o Governo do Acre revelou os detalhes do Carnaval 2024, intitulado ‘Carnaval da Família’. Organizado pela Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), o evento promete uma ampla programação repleta de artistas locais e apresentações culturais.

A Gameleria, ponto histórico e turístico de Rio Branco, será o palco para as festividades, que contarão com a participação de 15 bandas, DJs, grupos de cultura tradicional e blocos de Carnaval, selecionados cuidadosamente pela organização.

“A FEM ficou responsável pela seleção das 15 bandas carnavalescas e dos cinco DJs locais que participam da programação. Também teremos apresentações das culturas populares tradicionais, como Marujada, Jabuti-Bumbá e Maracatu, além de baile infantil, baile da terceira idade e blocos carnavalescos”, explicou o diretor de Eventos em exercício da FEM, Luciano Ferreira.

Confira a programação:

Sexta-feira, 9 de Fevereiro:

– 16h30: Abertura com Baile da Terceira Idade

– 18h: Bloco Sambabase

– 19h: Show da banda Arregaça-aê

– 21h: DJ Cau Bartholo

– 21h: Ferdiney Rios e Banda

– 23h: Encerramento com Eduardo Safadão e Banda

Sábado, 10 de Fevereiro:

– 17h: Abertura com Bloco Sem Limite

– Sequência: Unidos do Fuxico

– 19h: Apresentação da Orquestra Som dos Clarins

– 21h: DJ El Mascarado

– 21h: Paulo Herverton e Banda

– 23h: Encerramento com a banda Levada do Ghetto

Domingo, 11 de fevereiro:

– 17h: Apresentação do Bloco SBP

– 18h: Bloco 6 é D+

– 19h: Samba Brothers

– 21h: DJ Marcelo Cordeiro, Álamo Kário e Banda

– 23h: Encerramento com a banda Os Primos

Segunda, 12 de fevereiro:

– 16h: Início com Baile Infantil

– Sequência: Apresentações culturais Jabuti Bumbá, Marujada e Maracatu

– 19h: Apresentação da banda Os Mugs II

– 21h: DJ Roney Mattos

– 21h: Samba com Bruno Damasceno

– 23h: Encerramento com a banda Pegada Prime

Encerramento – terça, 13 de fevereiro:

– 17h30: DJ Richard Bader

– 18h: Apresentação da banda Hits

– 20h: Sandra Melo e Banda

– 22h: Show nacional do Neguinho da Beija-flor

– 0h: Encerramento com Elias Sarkis