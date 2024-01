Concurso TRT: novo edital esperado; 383 cargos vagos

Em agosto de 2023, aconteceu um encontro entre a diretora da Secretaria de Gestão de Pessoas do órgão, Sonia Regina de Freitas Andrade, e o diretor do Sindicato dos Servidores das Justiças Federais no Estado do Rio de Janeiro (Sisejufe), Ricardo Quiroga.

No começo do ano de 2023, o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região divulgou o edital para a carreira da magistratura, com 45 vagas e ganhos de até R$32 mil.

Cargos e vagas do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região

Ainda não é possível saber quantas vagas serão ofertadas no próximo concurso TRT RJ. Com base nas informações do Tribunal, com dados de dezembro de 2023, o órgão conta com os seguintes cargos vagos:

Analista Judiciário: 25 cargos vagos

Técnico Judiciário: 358 cargos vagos

Já para área de magistratura, segundo informações de outubro de 2022, há 49 cargos vagos para o Tribunal.

Requisitos dos cargos do TRT RJ

Os requisitos para o ingresso no Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região são os seguintes:

Juiz do Trabalho Substituto

nível superior em Direito;

ter, por ocasião da inscrição definitiva, três anos de atividade jurídica, exercida após a obtenção do grau de bacharel em Direito;

comprovar bons antecedentes morais e sociais, bem como saúde física e mental e características psicológicas adequadas ao exercício do cargo e demais exigências.

Analista Judiciário

Diploma ou certificado, devidamente registrado, de curso de graduação específica, reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC).

Técnico Judiciário

Diploma ou certificado, devidamente registrado, de curso de graduação específica, reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC).

Remuneração e benefícios

As remunerações para os servidores e membros do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região são nos valores de:

Juiz do Trabalho Substituto: R$32.004,65;

Analista Judiciário: R$13.202,62, sendo R$5.501,09 de vencimento básico e R$7.701,53 de Gratificação por Atividade Judiciária;

Técnico Judiciário: R$8.046,84, sendo R$3.352,85 de vencimento básico e R$4.693,99 de Gratificação por Atividade Judiciária.

Além disso, os servidores e membros também poderão fazer jus a benefícios, como auxílio-alimentação e assistência pré-escolar. Os servidores poderão fazer jus a gratificações, como adicional de qualificação AQ Treinamento e qualificação AQ Títulos.

Últimos concursos TRT RJ

O último concurso do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região foi para a carreira da magistratura. O edital foi publicado em janeiro de 2023 e ofertou 45 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva.

O concurso foi organizado pela Fundação Getúlio Vargas e foi composto por sete etapas:

Primeira Etapa: Prova Objetiva Seletiva, de caráter eliminatório e classificatório;

Segunda Etapa: Duas Provas Escritas (Discursiva e Prática), de caráter eliminatório e classificatório:

prova escrita discursiva; e

prova prática, que consiste na elaboração de uma sentença trabalhista.

Terceira Etapa: com as seguintes fases, de caráter eliminatório:

inscrição definitiva;

sindicância da vida pregressa e investigação social;

exame de sanidade física e mental; e

exame psicotécnico.

Quarta Etapa: Prova Oral, de caráter eliminatório e classificatório; e

Quinta Etapa: Avaliação de títulos, de caráter classificatório.

Já o concurso para a área de apoio aconteceu em 2018 e trouxe 17 vagas imediatas além de oportunidades para formação de cadastro de reserva, para os cargos de técnico e analista.

As vagas foram dividas da seguinte forma:

Técnico da área administrativa – Nível Médio – 10 vagas

Técnico de segurança – Nível Médio e carteira de habilitação na categoria D – 1 + CR

Técnico de enfermagem – Nível médio/técnico – 1 vagas + CR

Analista da área administrativa – Nível superior em qualquer área – 1 vagas + CR

Analista de Judiciário – Área Judiciária – 2 vagas + CR

Analista Judiciário – Especialidade Oficial de Justiça Avaliador Federal – 2 + vagas + CR

Analista de Engenharia Elétrica – Nível superior em Engenharia Elétrica – CR

Analista de Engenharia Civil – Nível superior em Engenharia Civil – CR

Analista de Engenharia Mecânica – Nível superior em Engenharia Mecânica – CR

Analista de Psicologia – Nível superior em Psicologia – CR

Os candidatos foram avaliados por meio de provas objetivas e discursivas. As provas aconteceram nas cidades de Barra Mansa, Duque de Caxias, Macaé, Niterói, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, São Gonçalo, Volta Redonda.

As provas objetivas foram compostas por 60 questões do tipo múltipla escolha, divididas entre os conhecimentos básicos e específicos.

Os candidatos inscritos para os cargos de analista também realizaram uma redação, do tipo dissertativo, podendo conter de 20 a 30 linhas.

Além disso, os candidatos inscritos para o cargo de técnico judiciário – área administrativa – especialidade segurança também passaram por uma prova de aptidão física, composta pelos testes: