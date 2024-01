CR7 comemora artilharia e vê Campeonato Saudita acima do Francês

Tendo atuado um ano inteiro na Arábia Saudita, o português foi perguntado sobre o status da liga local, reforçada com grandes jogadores vindos da Europa no meio do ano passado, como Benzema no Al-Ittihad, Neymar no Al-Hilal e Mané no Al-Nassr. Valorizando os times do país, Cristiano Ronaldo colocou a Saudi Pro League na frente da Ligue 1. A França atualmente ocupa a quinta posição no coeficiente de clubes da Uefa, atrás de Inglaterra, Espanha, Itália e Alemanha.