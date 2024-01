Exclusivo: cantor acreano encontra Jorge e Mateus em show, pede ‘palhinha’ e vídeo viraliza; assista

O cantor acreano Matheus Lira tietou seus ídolos, a dupla Jorge e Mateus, que se apresentou no Verão Lovina neste domingo (14). Nos bastidores do evento, Mateus aproveitou para conversar um pouquinho com a dupla sertaneja. Em entrevista à coluna Douglas Richer, do site ContilNet, o cantor acreano falou sobre o momento.

“Jorge lembrou que cantamos juntos no Acre, mandou um beijo pro Acre e tudo no palco. Jorge disse que gosta muito do Acre; Mateus, que é mais na dele, me deu muita atenção, foi até mim no palco, me deu uma palheta. Depois trocamos uma ideia e fizemos esse vídeo aí”, contou Mateus ao ContilNet.

Um dos vídeos já foi publicado, em que Matheus Lira canta com Mateus, da dupla com Jorge. Após a publicação do primeiro vídeo, na companhia do cantor Mateus, o acreano recebeu uma enxurrada de comentários. Entre eles, os famosos Jonas Esticado, Rafael Cunha, Renan da Resenha e Aduílio Mendes, que deixaram mensagens.

O cantor acreano cedeu os videos com exclusividade para a coluna Douglas Richer. Nos vídeos, Matheus conta com a dupla:

Essa não é a primeira vez que o acreano encontra a dupla. Reveja o momento de Matheus Lira cantando com a dupla sertaneja Jorge e Matheus.