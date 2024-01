Faltando 8 dias para show de Manu Bahtidão, organização anuncia últimos ingressos e virada de lote

Faltando 8 dias para o show de Manu Bahtidão no Acre, a organização anuncia os últimos ingressos e a virada de lote. O show de Manu Bahtidão é um dos eventos mais aguardados no Acre.

A cantora tem a apresentação confirmada no dia 2 de fevereiro no estacionamento do Arena da Floresta em Rio Branco, no Acre. O evento, organizado pelas empresas Barthô Music e Marca Eventos, anunciou a virada de lote nesta segunda-feira (29).

De acordo com as empresas, os últimos ingressos no valor do segundo lote ainda podem ser adquiridos na Casa da Sogra, Mary Bijoux, Óticas Novo Estilo, além das vendas online pela ST Ingressos.

Para a comodidade dos clientes, as empresas oferecem o serviço de entrega em domicílio: (68) 99215 1997, 992451505, 999238401 e 984151146.

O evento tem início às 21h30, com pré-show de Eduardo Casseb, Forró Pegada Prime e Trio Furacão do Forró. Veja mais informações no card: