Fim de semana pode ser marcado por temporais, inundações e subida do nível do Rio Acre

O pesquisador e metereologista Davi Friale divulgou a previsão do tempo para todo o fim de semana no Acre, em boletim publicado no site O Tempo Aqui, nesta sexta-feira (12).

“Após alguns dias de trégua de chuvas intensas no Acre, elas voltarão neste fim de semana, prolongando-se até por volta da próxima terça-feira, dia 16. Em algumas áreas, o acumulado pluviométrico, entre sábado e terça-feira, poderá superar 80mm”, inicia o comunicado.

Friale alerta ainda para a possibilidade de inundações e transbordamento de igarapés.

“Assim, alertamos para a possibilidade de ocorrência de transtornos à população, como inundação de ruas, transbordamento de córregos e pequenos igarapés e queda de galhos e árvores”, continua.

De acordo com Friale, o sábado (13) será quente com sol, nuvens e chuvas, em geral, passageiras e pontuais, mas que podem ser fortes em algumas áreas.

No domingo (14) pode ocorrer chuvas a qualquer hora “sendo que, em muitas áreas, inclusive, na região de Rio Branco, poderão ser fortes e acompanhadas de raios e ventanias moderadas”.

Segunda e terça-feira (15) serão dias marcados por muitas nuvens e chuvas a qualquer momento, que podem ser intensas e duradouras, na maior parte do estado.

“Nos próximos dias, os ventos continuarão a soprar da direção norte e variações de noroeste e de nordeste, entre fracos e calmos, com rajadas moderadas”, destaca.

Nível dos rios

O pesquisador finaliza a previsão com a informação de que o nível dos rios volta a subir “bastante” a partir de segunda-feira (15), por conta das chuvas intensas.

“Entretanto, a subida do nível dos rios não deverá ser excessiva, mas poderá ficar próximo das cotas de atenção”, finaliza.

O nível do Rio Acre segue baixando na capital. O afluente registrou 09,64m às 6h desta sexta-feira. A cota de alerta é 13,50m e a de transbordo é 14,00m