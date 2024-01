Helicóptero encontrado: ainda não há informações sobre sobreviventes

A Polícia Militar (PM) encontrou, na manhã desta sexta-feira (12/1), em Paraibuna, na região do Vale do Paraíba, o helicóptero que sumiu com quatro pessoas a bordo no dia 31 de dezembro. Os destroços da aeronave estão em uma área de mata fechada, de difícil acesso, e ainda não há informações sobre sobreviventes.

Equipes da Polícia Militar, da Polícia Civil e da Força Aérea Brasileira (FAB) estão indo ao local para fazer as buscas pelas vítimas. Estavam a bordo o piloto Cassiano Teodoro, de 44 anos, além dos três passageiros: Raphael Torres, 41; Luciana Rodzewics, 45, e Letícia Ayumi, 20.

O helicóptero modelo Robinson R44 e prefixo PR-HDB partiu do Campo de Marte, na capital paulista, em direção a Ilhabela, no litoral norte. O último registro no radar foi por volta de 15h20 do dia 31 de dezembro.

Buscas

Nesta sexta-feira (12/1), as polícias e a FAB realizavam o 12º dia de buscas pelos desaparecidos. Os sobrevoos das equipes de resgate já somaram mais de 120 horas.

Pouco antes de a aeronave desaparecer, Letícia enviou mensagens para o namorado avisando sobre as más condições climáticas. Ela gravou um vídeo em que o helicóptero aparece totalmente coberto por neblina, sem visibilidade.