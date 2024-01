Homem atropela colega de trabalho no pátio da empresa de telefonia no Acre

Um incidente foi registrado na tarde desta segunda-feira (15) nas dependências de uma empresa de telefonia no Distrito Industrial de Rio Branco (AC). O trabalhador identificado como José Aribamar Ferreira de Miranda, 51 anos, foi atropelado por uma camionete tipo Amarok, de cor branca, no pátio da empresa.

De acordo com informações, o acidente ocorreu enquanto José caminhava no pátio da empresa. O condutor da camionete, um colega de trabalho de José, realizava uma manobra no veículo e, inadvertidamente, não percebeu a presença do colega, passando com as rodas por cima do tornozelo de José.

Imediatamente após o incidente, o motorista da camionete parou o veículo e, ao constatar os ferimentos causados, acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma viatura de suporte básico chegou ao local, e os socorristas prestaram os primeiros atendimentos, estabilizando a vítima.

José Aribamar Ferreira de Miranda foi encaminhado para o Pronto-Socorro , apresentando um estado de saúde estável, conforme informado pelo Técnico de Enfermagem do SAMU, Cleomar. Ele destacou que a vítima sofreu uma luxação no tornozelo direito e algumas escoriações pelo corpo, mas permaneceu lúcida e orientada durante todo o atendimento.