Horóscopo: veja as previsões para todos os signos nesta terça

A terça-feira amanhece com pressa, agitada e ansiosa! Neste segundo dia útil da semana, dia 16, o astral parece querer engolir o mundo sem dar muito espaço para adiamentos e enrolações. Aliás, o céu quer tudo agora, com a intensidade máxima e, de preferência, com muita, mas muita, profundidade!

Preparado para mergulhar em si mesmo e partir para a ação? Só não vale prometer e depois não fazer! Isso tudo acontece por conta do ingresso da Lua Nova – já quase Lua Crescente – no pioneiro signo de Áries ao mesmo tempo em que o Sol capricorniano está cada vez mais próximo do extremista Plutão. Com tanta força para fazer e transformar, é preciso somente tomar cuidado com a tendência ao radicalismo.

Contudo, excluindo-se as pontas que conduzem ao exagero, é sempre válido lembrar que a vida precisa de emoção. E para isso não existe nada melhor que um belo chacoalhão. Quem não gosta de algo que faça o tempo parar? Seja uma nova paixão, uma nova experiência de vida ou simplesmente o acesso a um novo conhecimento ou espaço de convivência, é preciso abrir o coração para sentir com toda a intensidade.

É também para ir mais fundo nos assuntos que podem parecer simples, mas é porque estão sendo explorados apenas pela beiradinha. Ou colocar mais ênfase nos temas que deem a impressão de resolvidos, mas estão apenas começando a mostrar suas nuances mais complexas. De qualquer forma, é como se o astral soasse como um lembrete de que é preciso amar como se não houvesse amanhã.

Pois se tem uma coisa que é certa é o fato de que o passado ninguém muda e o presente passa em um estalar de dedos. E o futuro? Bem, o saudoso Cazuza dizia sabiamente que o futuro é duvidoso. Mas, se você, assim como ele, já começar a ver grana e ver dor – como na letra da música – pode estar apenas sofrendo por antecipação.

Observe: aproximando-se dos 40% de iluminação, a Lua Nova estará a Oeste, depois do pôr do Sol, podendo ser vista até cerca de 23h. Nas dependências da Constelação de Peixes e gradualmente se aproximando do planeta Júpiter, na Constelação de Áries, o nosso satélite natural estará também na mesma longitude de Alderamin, a estrela Alfa da Constelação de Cepheus. Por estar muito próxima ao Polo Celeste Norte, esse conjunto estelar é de difícil visualização para quem está no Hemisfério Sul.