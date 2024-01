Iapen investiga morte de detento que foi encontrado sem vida dentro de cela do FOC

Depois que o detento José Domingos Souza da Silva, de 27 anos, foi encontrado morto na cela 25 do pavilhão L da Unidade de Regime Fechado Francisco de Oliveira Conde (FOC), em Rio Branco, o Governo do Estado emitiu uma nota pública nesta terça-feira (9).

O Iapen pediu investigações sobre o caso.

“O governo do Estado, por meio do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), vem a público informar que o detento José Domingos Souza da Silva, de 27 anos, foi encontrado morto na cela 25 do pavilhão L da Unidade de Regime Fechado, na manhã desta terça-feira, 9. O detento cumpria pena em cela individual”, destaca.

“O Iapen aguarda o resultado da perícia técnica para a confirmação da causa da morte”, finaliza o documento assinado pelo presidente do órgão, Alexandre Nascimento.