Indígena de 63 anos segue desaparecido em área de mata e bombeiros intensificam buscas

Integrantes do Corpo de Bombeiros de Sena Madureira iniciaram nesta terça-feira (23) as buscas por um indígena de 63 anos que desapareceu na mata, no município de Manoel Urbano. A equipe é formada por dois sargentos e um tenente. Além disso, conta com a atuação de um cão (Hunter), treinado para esse tipo de missão.

De acordo com o subtenente C. Queiróz, em que pese o trabalho realizado, até agora o indígena não foi encontrado. Ontem foi feita a varredura em uma área, mas não foi encontrado nenhum vestígio. Hoje, a equipe fará buscas em outra área de mata”, ressaltou.

Segundo consta, o indígena sumiu da família na madrugada de domingo (21). Ele teria acordado e dito para a esposa que ia dormir no chão. Ao amanhecer, a mulher procurou o marido e não o encontrou mais. Posteriormente, foram encontradas algumas pegadas dentro da mata, sugerindo seu provável destino.

Familiares do indígena estão bastante preocupados com a situação, principalmente porque ele tem problemas de saúde e já com a idade avançada.