Influenciadora fitness acreana choca a web ao mostrar antes e depois do seu corpo; veja vídeo

A musa fitness acreana, Paula Moura, de 34 anos, moradora do bairro Rui Lino, agitou as redes sociais ao dividir com seus seguidores uma comparação impressionante de como seu corpo evoluiu ao longo dos anos. Usando o seu feed do Instagram, ela colocou um vídeo do antes e depois de seu compromisso com a musculação lado a lado.

As imagens revelam a notável transformação de Paula, destacando como sua musculatura poderosa foi construída com dedicação e tempo. No vídeo do passado, mais nova, ela exibia um corpo cheinho, enquanto as fotos atuais, aos 34 anos, mostram a estrela com músculos definidos e uma barriga incrivelmente esculpida.

Atualmente, Paula Moura compartilha sua rotina fitness nas redes sociais. Ela não economiza nos vídeos de seus treinos na academia e frequentemente compartilha detalhes de sua alimentação.

A coluna Douglas Richer do portal ContilNet conversou com Paula Moura na manhã desta quarta-feira (3), que revelou que o vídeo é a evolução de 5 anos de muita academia. A acreana também contou que no segundo semestre deste ano irá participar de uma nova competição fitness. Sobre os preparativos, Paulinha não escondeu a rotina: “Nesses próximos seis meses é muito treino, uma dieta voltada para esse ganho de massa muscular, para podermos participar das competições a partir do segundo semestre e chegar lá com uma boa densidade muscular. Que vem a partir daí, de muito treino, de muita maturidade muscular. Os preparativos são o ano todo, né? Eu cheguei de férias, e a partir de agora é foco total nisso”, contou Paula.

Ao ContilNet, a influenciadora fitness deixou uma dica para quem quiser seguir a rotina, e revelou que o processo faz muito bem para a mente, corpo e para nossa autoestima:

“A dica que eu dou é que as pessoas busquem mesmo essa mudança. A gente vê que as pessoas estão buscando mesmo aqui em Rio Branco, é muito legal de ver isso, mas que elas busquem também ajuda profissional, de um nutricionista, de um profissional, até mesmo para dar um rumo, né? Para não se machucarem durante os treinos, para fazer uma alimentação certinha, baseada no propósito da pessoa, se é ganho de massa, se é emagrecimento. Então, para isso, é muito importante que elas procurem um profissional. A pessoa que procura essa mudança física, ela nunca vai se arrepender de ter começado, nunca mesmo. É uma mudança que vem de dentro para fora, faz muito bem para a mente principalmente e para o corpo e para nossa autoestima.”

Veja o vídeo: