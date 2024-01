Inscrições para vagas temporárias da Marinha se encerram nesta sexta-feira

Os interessados em entrar para a Marinha do Brasil devem se atentar sobre as inscrições para o processo seletivo da corporação militar. As matrículas de voluntários com ensino médio, das áreas Industrial, Saúde e Apoio para Praças da Marinha iniciaram no dia 5/1 e terminam nesta sexta-feira (19/1). O candidato deve ter mais de 18 anos e menos de 41 anos de idade, até 23 de setembro, do ano da incorporação, para a prestação do Serviço Militar Voluntário (SMV), para homens e mulheres, como Praças da Reserva de 2ª Classe da Marinha (RM2). Visando o preenchimento de vagas em unidades da Marinha do Brasil, em Brasília-DF, Goiânia-GO e Palmas-TO.

O soldo inicial é de R$ 2,6 mil, somando benefícios, fica no valor de R$ 3,8 mil. Radiologistas recebem mais 10% a mais sobre o soldo.

As inscrições devem ser feitas pelo site do Comando do 7º Distrito Naval: https://www.marinha.mil.br/com7dn/nivel-medio.

Veja as vagas por habilitação: