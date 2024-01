Juntos há 7 anos, Rafa Vitti e Tatá Werneck trocam declarações na web

“7 anos juntos! 7 anos achando você o homem mais lindo do mundo depois do Bruno Mars. 7 anos tentando entender como alguém pode acordar bonito se eu acordo parecendo que corri a meia maratona com obstáculos. 7 anos que eu acho que não vai dar certo. 7 anos que reclamo que você não gosta de fofoca e eu gasto todo meu pacote de dados ligando pras minhas amigas”, escreveu Tatá Werneck.

“Que eu não consigo ter um desodorante porque você leva. Que eu admiro sua relação com os animais. E me incluo nisso porque tenho lugar de fala de capivara. Que eu acho a sua comida a mais maravilhosa (entendam como quiserem. Mas estava falando de macarrão)”, brincou.

No vídeo, publicado por Rafa, enquanto estavam deitados juntos, o ator começa a filmar a amada, que coloca a mão na cara e brinca: “Por que você é tão ridículo?”.

Assim que a atriz mostra o dedo do meio para câmera, Rafa se derrete “Que dedo fofinho. Você é tão fofinha”. Desconfiada, Tata imediatamente questiona se o rapaz está sendo irônico, recebendo um beijo dele.