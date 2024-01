Justiça garante vaga de menino de 11 anos que passou no vestibular

O Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJAM) determinou que a Universidade do Estado do Amazonas (UEA) segure uma vaga no curso de matemática para Luan Gabriel Aguiar Gama, de 11 anos, aprovado no vestibular do ano passado.

O Brasil conheceu Luan Gabriel após participação no quadro Pequenos Gênios, do Domingão com Huck. O garoto chamou a atenção por realizar cálculos longos de matemática sem o auxílio de uma calculadora e pelo conhecimento em geografia.

O juiz Marcelo Vieira entendeu que Luan Gabriel os critérios para altas habilidades e superdotação do tipo acadêmico. O processo foi apresentado pela Defensoria Pública do Estado do Amazonas.