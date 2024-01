Loja da Samsung no Via Verde Shopping fecha as portas após uma década de funcionamento

A Loja Samsung, localizada no Via Verde Shopping, fechou nesta terça-feira (02) após uma década de operação, em Rio Branco (AC). Ao menos, 10 funcionários perderam os seus empregos em razão do fechamento do espaço.

A decisão, segundo fontes internas, está ligada a uma negativa do shopping a loja, que buscava ampliar o espaço no Via Verde Shopping. O espaço oferecia uma ampla gama de produtos eletrônicos.

A administração do Via Verde Shopping não emitiu um comunicado oficial até o momento desta matéria. Informações de fontes internas sugeriram que a saída da Samsung do espaço aconteceu em razão do aumento nos aluguéis e a diminuição dos benefícios para os trabalhadores, mas isso foi desmentido por comerciantes que ficam ao redor da antiga loja.