Mãe e bebê de dois meses morrem após dedetização em apartamento de vizinho

Uma mulher e o filho de dois meses morreram após o vizinho contratar uma empresa para realizar a dedetização no apartamento dele. As substâncias tóxicas do produto foram inaladas pela mãe e o bebê. O caso foi registrado no domingo (21), em Santo Domingo, capital da República Dominicana.

A dedetização foi realizada na sexta-feira (19), logo depois a família passou a apresentar desconforto estomacal e dores de cabeça, seguidos de episódios de vômito e procuraram atendimento médico.

A mulher identificada como Adele Ruiz, e o bebê morreram, o marido e o outro filho do casal estão internados.

De acordo com a mídia local, a dedetização foi realizada no apartamento de cima da família de Adele e o processo foi realizado por uma empresa privada, não credenciada no país. O responsável pela dedetização foi preso e o incidente está sob investigação.