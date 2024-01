Marcos Mion surpreende com corpo definido ao postar fotos de cueca

Marcos Mion está se preparando para estrelar o filme MMA – Meu Melhor Amigo. O ator e apresentador chamou atenção por conta de seu corpo definido, além dos músculos. Na trama, o ator e apresentador dá vida a Max, um campeão das artes marciais mistas que está se aposentando e descobre um filho autista de 8 anos.

“Não é para ganhar biscoito! É para mostrar o resultado de um cara de 44 anos que decidiu se superar, conquistando o melhor físico da vida para dar vida, com honra e respeito aos que vieram antes de mim, para o personagem da minha vida, meu Rocky Balboa, o Max Machadada”, escreveu ele.

Na sequência, ele detalhou a sua preparação, que inclui alimentação e muita musculação. “Já são mais de 70 dias de preparação focada sem errar em nenhuma refeição, incluindo Natal e Reveillon (ambos com frango e legumes cozidos) e seguirá até as filmagens acabarem, no final de fevereiro. E até 4 treinos/dia quando dá”, disse.

Os músculos, entretanto, de acordo com Mion não foram adquiridos de maneira rápida, já que sempre cuidou do corpo. “Não foram 70 dias para fazer esses músculos! Eles já estavam aí! Cultivados e criados há mais de 10 anos vivendo como um fisiculturista, que é a forma que eu me encontrei na vida. Quem segue o Mion Fitness (perfil no Instagram) desde a época do Team Treta, sabe”, completou.

O ator explicou que usou os 70 dias para secar o corpo. “Esse tempo foi para secar a gordura num processo seguro e saudável, mantendo a massa magra (os músculos) que estavam ‘escondidos’. Porque normalmente a pessoa emagrece perdendo gordura e músculo. Comecei esse processo com 92 kilos e hoje, sob a supervisão do Correa Body Builder , estou pesando 82 mantendo a massa magra (músculos) e diminuindo a cada dia”, finalizou.