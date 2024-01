Segundo Maria, que é natural do Sul do Brasil, ela nunca chegou a desfilar em uma escola de samba, pois só teve contato direto com a festividade ao mudar-se para São Paulo. No entanto, revela já ter tido a oportunidade de visitar a Escola de Samba Dragões da Real, que a fez se apaixonar pelo Carnaval e hoje segue sendo uma agremiação que admira. “Foi muito especial, eles me receberam lá com todo o amor do mundo. Foi incrível, então tem um carinho especial por eles”, conta.

Apesar de sua grande paixão pelo Carnaval, Maria Lina confessa que, quando se trata do samba no pé, sua desenvoltura não é tão evidente. “Eu sei sambar aquele feijão com arroz e perto de quem sabe sambar eu não sambo nada. Eu fico na minha, eu deixo pra quem sabe”, diz. Cada vez mais inserida neste universo, a influenciadora não descarta a possibilidade de futuramente se tornar Musa do Carnaval. Por outro lado, também reconhece o esforço e a dedicação que exige assumir esse título. “A minha equipe já conversou sobre isso comigo algumas vezes, eles amadurecem essa ideia na minha cabeça a cada ano que passa. Eu sou muito discreta, um pouco tímida também e acredito que você tem que estar lá para viver aquilo da forma mais intensa do mundo, porque realmente é um estilo de vida. Para estar na avenida exige muita dedicação, muito estudo e talvez um dia, se eu me adentrar mais nessa área, se eu ficar ainda mais envolvida, seria uma honra, com certeza”, completa.