Menina de 13 anos quase fica cega por dica de beleza que viu no TikTok

Os especialistas relatam um aumento preocupante de casos semelhantes, à medida que os jovens assistem cada vez mais a tutoriais sobre tudo na internet, desde esfoliação e peelings até hidratantes e máscaras caseiras – alguns deles ensinados por crianças a partir de 10 anos. Esses jovens, alvos dos vídeos, representam um mercado em expansão para produtos de cuidados com a pele e de beleza e, ao crescerem no mundo dos meios digitais, tornam-se seguidores ávidos de influenciadores de beleza. Penelope Disick, 11, e North West, 10 – ambos membros da família Kardashian, que moram nos EUA – têm milhões de seguidores por causa dos vídeos de beleza e skincare que costumam postar no TikTok. Os gêmeos Haven e Koti, de apenas 7 anos anos, de Oklahoma, nos Estados Unidos, têm 4,8 milhões de seguidores no TikTok. No perfil, eles compartilham vídeos do tipo “arrume-se com a gente”, ao lado de imagens de produtos de cuidados com a pele que compram.