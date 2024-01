Motoboy é ferido com espeto de churrasco no interior do Acre

Um motoboy identificado como Sebastião Santana dos Santos, 31 anos, foi vítima de agressão nesta segunda-feira, 1º de janeiro, no bairro São Francisco, em Senador Guiomard (AC). O incidente ocorreu durante uma entrega de lanches, quando, após um desentendimento com uma pessoa não identificada, Sebastião foi atacado com um espeto de churrasco.

De acordo com relatos da própria vítima, a discussão ocorreu repentinamente no local de entrega, culminando com o agressor se apossando do objeto pontiagudo e desferindo um golpe na coxa do motoboy. Sangrando e clamando por socorro, Sebastião foi auxiliado por populares que presenciaram o ocorrido. Testemunhas imediatamente acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) do município.

A ambulância de suporte básico (SAMU 15) chegou ao local, prestou os primeiros socorros e encaminhou o motoboy para o Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb). Embora seu estado de saúde seja estável, Sebastião Santos apresenta um ferimento corte contuso (FCC) profundo, o que demandará avaliações mais detalhadas pelos profissionais de saúde.

A Polícia Militar do município foi informada do incidente, e militares do quarto batalhão compareceram ao local para colher informações. O boletim de ocorrência (BO) foi confeccionado e encaminhado à delegacia de polícia civil de Senador Guiomard, que iniciará as investigações para identificar e responsabilizar o agressor.