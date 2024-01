Músicas e roupas infantis: os projetos de Ana Castela para crianças

Ana Castela já revelou o seu desejo pela criação de um projeto voltado para o público infantil, que a abraçou de uma maneira inimaginável. E a coluna Fábia Oliveira, que tem amigos espalhados por todos os cantos, descobriu que a cantora já começou a desenvolver duas coisas para a criançada.

Um delas, é um projeto musical, como a própria já havia sinalizado. Segundo fontes da coluna, isso já está na fase inicial de desenvolvimento, mas ainda não há uma data para lançamento. A ideia é que sejam músicas e conteúdos de imagem para a criançada.

Um outro projeto em desenvolvimento é o lançamento de roupas infantis. Sim, isso mesmo caros leitores. De acordo com nossos amiguinhos, a Boiadeira pretende fazer algumas peças ao lado do estilista Eduardo Amarante, querido dos famosos.

Ana Castela e Gustavo Mioto terminam namoro

Na última semana, o nome de Ana Castela virou destaque após ela usar as redes sociais para anunciar o fim de seu relacionamento com Gustavo Mioto. Através dos stories do Instagram, a cantora explicou o motivo da decisão.

“Oi galera, em respeito à vocês que torcem pela minha felicidade e do Gu, venho aqui comunicar que nós não somos mais um casal. Antes que saiam falando por aí, não houve pivô, traição, briga ou qualquer outra coisa de ruim, apenas não estamos no mesmo momento”, justificou.

Ela completou: “O Gu é um cara incrível, sempre vou ser fã e estarei daqui torcendo por ele em tudo que fizer. Isso é tudo o que vou falar sobre esse assunto, por favor, respeitem esse momento”, pediu.

Minutos depois foi a vez de Gustavo Mioto se manifestar. “Mesmos motivos, tempos e vontades diferentes, infelizmente. Ana merece felicidade e tudo que a vida puder oferecer de bom, e eu vou torcer sempre”, escreveu.

Ele continuou: “Não romantizem relacionamentos e nem inventem teorias doidas, tudo foi resolvido entre nós dois, numa boa, e é isso”, completou.

Essa é a segunda vez que Ana Castela e Gustavo Mioto terminam a relação. Em setembro do ano passado, os dois já haviam anunciado o término, após três meses de namoro. Porém, em outubro, eles reataram.