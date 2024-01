Nível do Rio Acre se estabiliza, mas segue perto dos 12 metros em Rio Branco

O Boletim emitido na noite desta segunda-feira (8) pela Defesa Civil de Rio Branco mostra que o nível do rio Acre se estabilizou, mantendo-se próximo aos 12 metros. A medição das 18h repetiu o resultado obtido às 15h, marcando 11,80 metros nesta segunda-feira (8).

As autoridades locais têm monitorado de perto a situação, uma vez que inundações e impactos associados a elevações no nível do rio podem afetar áreas urbanas. Mais cedo, o Governo do Acre, por meio do Deracre, iniciou a retirada dos balseiros que ficavam próximo aos pilares da Ponte Metálica.

A população local está sendo orientada a manter-se informada através dos canais oficiais de comunicação da Defesa Civil. Após alcançar a cota de atenção, a leitura da régua que mede o nível do afluente está sendo realizada de três em três horas.

Equipes do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil seguem em alerta para atuar em uma possível inundação. Em Rio Branco a cota de alerta é de 13,50 metros.