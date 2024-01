Passaporte europeu: a porta de entrada para viver na Europa

O passaporte europeu não funciona apenas como um simples documento de viagem. A caderneta oferece uma série de benefícios que transformam a vida daqueles que o possuem.

Estamos dizendo que esse passaporte confere aos titulares o status de cidadãos da União Europeia.

As vantagens de possuir um passaporte europeu vão desde a facilitação de viagens internacionais até a simplificação de processos burocráticos.

Desse modo, o documento torna-se uma peça fundamental para quem busca residir e aproveitar plenamente as oportunidades oferecidas no continente europeu.

Ter a liberdade de circular na Europa, seja para estudar nas melhores universidades ou trabalhar em multinacionais, ampliará seus horizontes.

Obter o passaporte europeu é uma importante etapa desta jornada. Você vai saber tudo sobre ela neste artigo.

Dupla cidadania: como saber se tenho o direito?

O primeiro passo a ser dado é descobrir se você tem o direito ao passaporte europeu. Este retorno às suas origens é fundamental, pois algumas cidadanias europeias são reguladas pelo princípio de Jus Sanguinis (“direito de sangue”).

A Itália é uma nação em que a cidadania é transmitida de geração para geração, já Portugal possui limite de gerações.

Esse princípio é central para a obtenção da cidadania europeia e se baseia na ancestralidade familiar. Após esta verificação inicial, você precisará:

Verificar as leis de cidadania do país em questão. Isso pode ser feito consultando fontes oficiais, embaixadas ou consulados.

Recolher documentos que comprovem sua linhagem, como certidões de nascimento e casamento de antepassados europeus;

Analisar a documentação;



Realizar revisões e retificações no caso de divergências de informações. Nesse ponto, é importante contar com assessoria jurídica especializada em cidadania;

Emitir as certidões, traduzir, apostilar e preparar a pasta documental.

Em todos os pontos, profissionais qualificados oferecem orientação específica com base nas suas circunstâncias individuais, aumentando as chances de sucesso da sua solicitação.

Vantagens de possuir o passaporte europeu

A lista de vantagens de ter um passaporte europeu em mãos é bem extensa. Entre os benefícios mais evidentes, destacamos:

Livre circulação : o documento permite viagens sem restrições dentro do Espaço Schengen, um acordo que inclui mais de 20 nações europeias.

: o documento permite viagens sem restrições dentro do Espaço Schengen, um acordo que inclui mais de 20 nações europeias. Direito de residência : viver legalmente na União Europeia é outra possibilidade com o passaporte europeu. Isso se associa com a facilidade em regularizar a situação fiscal do portador, bem como a compra ou aluguel de imóveis.

: viver legalmente na União Europeia é outra possibilidade com o passaporte europeu. Isso se associa com a facilidade em regularizar a situação fiscal do portador, bem como a compra ou aluguel de imóveis. Entrada no mercado de trabalho internacional : a Europa é solo de muitas multinacionais. O passaporte europeu permite a atuação profissional sem a necessidade de visto e autorizações consulares.

: a Europa é solo de muitas multinacionais. O passaporte europeu permite a atuação profissional sem a necessidade de visto e autorizações consulares. Acesso a serviços públicos : o documento possibilita a inscrição em benefícios sociais, assistência médica e acesso à educação.

: o documento possibilita a inscrição em benefícios sociais, assistência médica e acesso à educação. Participação política : o portador do passaporte europeu tem direito de voto em eleições locais e europeias. Ele pode ainda se candidatar a cargos públicos e participar de concursos.

: o portador do passaporte europeu tem direito de voto em eleições locais e europeias. Ele pode ainda se candidatar a cargos públicos e participar de concursos. Viagens internacionais simplificadas : o documento facilita a entrada em muitos países fora da União Europeia. A lista inclui EUA, Canadá, Japão, Emirados Árabes Unidos, Nova Zelândia e Austrália.

: o documento facilita a entrada em muitos países fora da União Europeia. A lista inclui EUA, Canadá, Japão, Emirados Árabes Unidos, Nova Zelândia e Austrália. Proteção consular : como cidadão europeu reconhecido, o indivíduo pode solicitar assistência consular de embaixadas e consulados em situações de emergência no exterior.

: como cidadão europeu reconhecido, o indivíduo pode solicitar assistência consular de embaixadas e consulados em situações de emergência no exterior. Documentação unificada : o passaporte europeu funciona como um documento de identidade reconhecido em toda a União Europeia.

: o passaporte europeu funciona como um documento de identidade reconhecido em toda a União Europeia. Facilidades em movimentações financeiras : o passaporte europeu confere ao portador o acesso ágil, prático e seguro a serviços financeiros em países da UE.

: o passaporte europeu confere ao portador o acesso ágil, prático e seguro a serviços financeiros em países da UE. Oportunidades de bolsas de estudo e intercâmbios : com o passaporte europeu, o acadêmico pode ter acesso a diversas oportunidades de subsídio. Não podemos esquecer das tarifas e mensalidades mais acessíveis também.

: com o passaporte europeu, o acadêmico pode ter acesso a diversas oportunidades de subsídio. Não podemos esquecer das tarifas e mensalidades mais acessíveis também. Trâmite acelerado em aeroportos : as filas de imigração são coisa do passado com o documento europeu.

: as filas de imigração são coisa do passado com o documento europeu. Possibilidade de transferência: ao conquistar a cidadania europeia, seus descendentes herdarão o direito de forma automática.

A lista é longa e capaz de mudar a vida de quem possui o documento. Mas como obtê-lo?

Saiba que a assessoria especializada em dupla cidadania é uma aliada importante neste processo.

Como a assessoria pode ajudar a conquistar o passaporte europeu

Desde a etapa de pesquisa genealógica, a assessoria em dupla cidadania agiliza o reconhecimento da dupla cidadania.

Escritórios competentes, como a Nostrali – Cidadania Italiana, aproximam os descendentes europeus com seu direito à dupla cidadania.

Entenda a maneira como isso acontece:

A assessoria conduz uma análise detalhada para determinar a sua aptidão à dupla cidadania com base na ascendência e nos requisitos específicos de cada país.

Fornece assistência na obtenção de documentos. A assessoria pode até mesmo localizar estes papéis em prefeituras e dioceses se a pessoa ainda não possui a versão original.

Os advogados especialistas destes escritórios identificam e auxiliam na correção de eventuais discrepâncias nos documentos. Isso inclui erros em datas, nomes ou outros detalhes, para garantir precisão e conformidade.

Especialistas podem verificar qual a melhor via de ingresso para cidadania italiana, considerando as leis vigentes e os aspectos particulares de cada caso.

A Nostrali oferece todas estas vantagens. Ainda, há o suporte ao longo de todo o processo para esclarecer dúvidas, fornecer atualizações e garantir o sucesso da solicitação.

Com mais de 15 mil solicitações bem-sucedidas, a Nostrali já levou as vantagens do passaporte europeu para muitas famílias brasileiras.

Entre em contato para conquistar o seu passaporte europeu.