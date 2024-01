Pimenta: Expulso do PT e agora no PP, Jerry Correia mantém aliança com petistas e comunistas para disputar reeleição

O atual prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, foi o protagonista de uma festa realizada pelo Progressistas neste final de semana no município do Alto Acre. Com a presença da deputada federal Socorro Neri, o candidato à reeleição filiou dezenas de candidatos a vereador e aproveitou para oficializar os partidos aliados que ele terá para disputar a reeleição. O que mais chamou a atenção foi a presença do presidente do Diretório Municipal do PT, Edmilson Lopes Pereira Júnior. Acontece que Jerry foi expulso do PT no ano passado por infidelidade partidária, e mesmo assim, o partido deverá apoiá-lo para reeleição em Assis Brasil. Inclusive, o vice-prefeito de Jerry é um dos petistas mais conhecidos do Acre: Reginaldo Martins, que continuará na chapa, no mesmo cargo.

Apoio do governador

Jerry deixou claro que a manutenção da aliança com o PT tem o apoio do Progressistas e do governador Gladson Cameli.

“Muitos tentaram separar essa dupla, mas estamos aqui firmes e fortes. Vamos pra frente, vamos avançar cada dia mais. O momento é de união, de seguir adiante, e é neste campo, é nesta aliança, e com o apoio do governo Gladson Cameli, da bancada federal, da bancada estadual, que Assis Brasil vai continuar crescendo”, disse no discurso.

Uma aliança improvável

A coligação de Jerry Correia irá reunir partidos de todos os espectros políticos. O prefeito conseguiu unir a presidente do PC do B, Aline Guedes, do PSD, Gerineudo Araújo, e do União Brasil, Izaías Santos. Além do o presidente do MDB, Francisco Monteiro.

Articulador

É preciso tirar o chapéu para o prefeito Jerry Correia. Ele conseguiu trazer para perto o ex- adversário político na eleição passada, que ficou em segundo lugar na votação, Zé do Posto, que também agora faz parte do time de apoiadores dele.

Imbróglio em Brasiléia

Ainda na cerimônia em Assis Brasil, a deputada federal Socorro Neri deixou claro que o candidato a prefeito em Brasiléia pelo Progressistas é Joelso Pontes, que estava no evento.

“Ao aplaudir o Joelso, a gente está aplaudindo, na verdade, a cada um de nós que buscou estar nesse partido, como faz o Joelso, a vida inteira, construindo para que ele seja, hoje, o que ele é”, disse.

Projeto já definido

Socorro Neri disse à coluna que Fernanda Hassem é bem-vinda ao Progressistas, mas que o candidato do partido em Brasiléia já está definido: Joelso Pontes. A fala da deputada entorna o caldo da recém-filiada, que tenta emplacar o nome da chefe de Gabinete da Prefeitura, Suly Guimarães.

“Se a prefeita Fernanda decidiu agora se filiar ao Progressistas, ótimo, pois nunca é tarde para se tomar uma boa decisão. Ela chegará ao maior partido do Acre e que tem em Brasileia um pré-candidato a prefeito bem posicionado e com um bom arco de alianças, nosso ex-vereador Joelso Pontes. Se a intenção da prefeita for a de contribuir com este projeto, certamente será bem-vinda”, disse Socorro à coluna.

E agora?

Por outro lado, Fernanda diz que na reunião com o governador Gladson Cameli, que sacramentou a sua filiação ao Progressistas, teve a garantia que ela seria a responsável pelas tratativas das eleições municipais em Brasiléia pelo partido. Com a rixa entre Socorro e Fernanda, caberá justamente ao governador resolver essa pendenga.

Destaque!

É preciso dar destaque ao vice-presidente estadual do Progressistas, Lívio Veras, um dos maiores articuladores políticos do estado. Nas últimas alianças firmadas no partido, todas tiveram o dedo de Lívio, que ao lado da deputada federal Socorro Neri, garantiu vitórias importantes para o Progressistas no Acre.

Tem moral!

É muito difícil para qualquer membro do Progressistas bater de frente com uma decisão tomada ou defendida pela deputada Socorro Neri. Além de ter moral com o governador Gladson Cameli, presidente e principal liderança do partido, a deputada tem um ótimo relacionamento com a Executiva Nacional do Progressistas. Ela, inclusive, ao lado de Cameli, teve um encontro com o presidente nacional do partido e presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira.

Todo mundo de férias!

Quase todos os deputados estaduais do Acre estão de férias, aproveitando o recesso parlamentar. Quem representou a Assembleia Legislativa do Acre na posse do procurador-geral de Justiça do Acre, Danilo Lovisaro, foi o deputado Gilberto Lira, do União Brasil, que nem ocupa nenhum cargo na Mesa Diretora.

Nenhum fez

É preciso tirar o chapéu para o governador Gladson Cameli pelo trabalho que vem fazendo para os povos indígenas do Acre. Ele tem um olhar especial para a população, que nem mesmo os últimos governos petistas tiveram. Que, em tese, deveriam ter por priorizar a causa indígena, pauta defendida pela esquerda. E Gladson é reconhecido por isso pelas comunidades indígenas. Prova disso foi como ele foi tratado na Terra Indígena do Povo Arara, em Porto Walter, recém-demarcada pelo presidente Lula.