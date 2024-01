Prefeitura de Feijó: inscrições para processo seletivo encerram nesta sexta

No estado do Acre, a Prefeitura de Feijó por meio da Secretaria Municipal de Educação divulga a abertura de um novo Processo Seletivo que tem como objetivo a contratação e a formação de cadastro reserva de profissionais que tenham níveis médio, magistério e superior completo ou com licenciatura.

As 145 oportunidades são para os cargos de Assistente Educacional (45); Mediador Escolar (59); Professor EJA I (10); Professor Fundamental I Zona Rural (25); Nutricionista (1); Psicólogo (1); Psicopedagogo (1); Assistente Social (1); Professor Tradutor Intérprete de Libras (1).

Ao serem contratados, os profissionais contarão com a remuneração no valor de R$ 1.412,00 a R$ 3.315,41 ao mês e a carga horária será de 20 a 40 horas semanais.

Para concorrer a uma das oportunidades, os candidatos devem comprovar a escolaridade exigida, bem como ter registro no respectivo conselho de classe, idade mínima de 18 anos, dentre outros requisitos que constam no edital.

Procedimentos para participação

Para participar, os interessados devem efetuar as inscrições no período de 22 a 26 de janeiro de 2024, exclusivamente via internet por meio do site da Prefeitura, mediante o pagamento da taxa no valor de R$ 50,00 a R$ 95,00.

Os candidatos que se enquadram nos critérios especificados no edital podem solicitar a isenção da taxa de inscrição nos dias 23 e 24 de janeiro de 2024.

No que diz respeito à classificação dos candidatos inscritos, será composta por prova objetiva prevista para ser realizada no dia 18 de fevereiro de 2024. Dito isto, o conteúdo programático será composto por questões de língua portuguesa, matemática, atualidades, conhecimentos gerais e específicos.

O prazo de validade do presente Processo Seletivo será de um ano, contados da homologação do resultado final, com possibilidade de prorrogação por igual período.

