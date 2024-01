Primeira criança nascida em 2024 no Acre tem o nome da filha de Neymar e ganha destaque nacional

A primeira criança nascida no Acre em 2024 ganhou o nome da filha mais nova do jogador Neymar: Mavie.

A menina nasceu na maternidade mais tradicional do Acre, Bárbara Heliodora, localizada em Rio Branco, e veio ao mundo por volta das 4h58 da manhã pesando cerca de 2,7 kg.

Medindo 46 cm, a bebê é a filha primogênita de Juliana Menezes, de 20 anos, moradora do bairro Floresta Sul na capital.

“Eu estava na igreja, mas já estava sentindo dor, mas resolvi esperar. Quando cheguei em casa eu falei que não aguentava mais. Então minha mãe e minha irmã arrumaram as minhas coisas e viemos para a maternidade”, disse a mãe ao ContilNet.

Embora tenha ganhado o mesmo nome da filha do jogador, a mãe explicou que escolheu Mavie por conta do significado. “Mavie”, é de origem francesa e é a junção das palavras “Ma” e “Vie”, ou seja, “Minha Vida”.

A escolha do nome da menina ganhou repercussão nacional e foi destaque em diversos veículos de imprensa, como o portal Terra, que destacou que quando Neymar e Biancardi, mãe de Mavie, anunciaram o nome da filha, que nasceu em outubro de 2023, o número de Mavies era pequeno no Brasil, menos de 100. Porém, agora, é provável que se torne um dos campeões em 2024, graças à influência do jogador.