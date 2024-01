Professor de jiu-jítsu é preso após agredir ex-mulher por seis horas

Um professor de jiu-jítsu foi preso, nesta segunda-feira, por policiais da 27ª DP (Vicente de Carvalho), acusado de agredir e xingar a ex-mulher durante seis horas, período no qual a manteve refém em seu carro. Marcio de Oliveira Barreto, de 54 anos, foi encontrado em casa, no bairro Quintino Bocaiúva, na zona Norte do Rio. Ele foi denunciado pela vítima, a fisioterapeuta Adriana Freitas Barreto, de 48 anos, que conseguiu escapar se jogando do automóvel em movimento após ser espancada, mordida, enforcada, xingada e ter dedos e punhos torcidos.