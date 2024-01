Rio Branco terá esquenta de carnaval com participação dos blocos; veja detalhes e novidades

A folia de carnaval em Rio Branco já começa no início de fevereiro. Os detalhes foram dados pelo prefeito Tião Bocalom nesta terça-feira (16), durante coletiva de imprensa.

De acordo com a Prefeitura, a festa de carnaval vai acontecer na Praça da Revolução, bem no Centro de Rio Branco. A programação começa no dia 02 de fevereiro, com o 1º grito do carnaval, em um esquenta da festa. O pré-carnaval segue nos dias 03 e 04 com o ensaio dos blocos carnavalescos.

Durante a coletiva, o prefeito destacou que a Prefeitura de Rio Branco seguirá apoiando o desfile dos blocos na capital. A fala surgiu após a campeã do carnaval do ano passado, o Grupo Sambase, que afirmou que ficará fora do desfile deste ano por falta de recursos.

“A Prefeitura está fazendo o que é possível. Não dá para mandar dinheiro e financiar tudo que os blocos precisam. Mas nós temos sido parceiros assim como foi no ano passado. A gente vai continuar apoiando. Inclusive está aberta as inscrições para cada um fazer a sua e apresentar a sua demanda”, disse.

Carnaval como antigamente

Apoio ao carnaval de bairro

Outra novidade é a volta nos carnavais de bairros. A Fundação de Cultura Garibaldi Brasil (FGB), informou que os organizadores das festas nos bairros precisam procurar a sede da pasta, na rua Goldwasser Santos, no Bosque, entre os dias 16 a 19 de janeiro, para participar do credenciamento que deverá destinar apoio a folia dos moradores.

“A Prefeitura não vai deixar de dar o suporte”, disse o presidente da FGB, Anderson Nascimento.

“Não é porque nós vamos fazer o carnaval aqui no Centro que vai ‘matar os carnavais dos bairros. Nós vamos apoiar todas as festas que nós temos nos bairros”, completou Bocalom.

Além disso, o cadastro dos comerciantes que irão vender durante a festa, vai acontecer nos dias 17 a 25 de janeiro, também na sede da FGB.