Sem dinheiro, bloco campeão de Rio Branco anuncia que está fora do desfile do Carnaval de 2024

Nesta segunda-feira (15), o bloco Sambase, bloco carnavalesco do bairro da Base anunciou que está fora do tradicional desfile de blocos de ruas de Rio Branco. Sambase é o atual campeão do Carnaval de Rio Branco.

A coluna Douglas Richer, do site ContilNet, conversou com o presidente do bloco, Sandro Ferreira, que revelou que este ano o bloco não tem recurso financeiro para disputar o concurso organizado pela Prefeitura de Rio Branco. Sandro contou ao ContilNet que no ano de 2023, o bloco gastou $56 mil para brilhar na avenida. De acordo com o presidente, o maior apoio vem da Prefeitura através da Fundação Garibaldi, porém, a equipe não conseguiu apresentar um projeto para este ano.

“O apoio maior vem da Prefeitura (FGB) através das leis de incentivo à cultura, porém não tivemos nenhum proponente do bloco que apresentou projeto. Eu estava morando em Cruzeiro do Sul, voltei agora, e não tivemos tempo para buscar os recursos”, contou em entrevista ao ContilNet.

Sandro contou que a decisão já foi comunicada aos membros, que devem participar em outros blocos. Sandro também confirmou que o carnaval no bairro vai acontecer normalmente.

“Passei para nossa diretoria e a bateria, que é o pulsar do bloco, é o coração do bloco e eles entenderam a situação. Porque se for para gente ir para a avenida e fazer um carnaval feio, a gente preferiu ficar fora. Vamos fazer nossa brincadeira no bairro. A gente terá o Carnaval no nosso bairro, com apoio inclusive da Prefeitura, para promover o Carnaval do Sambase no bairro. Apenas não competiremos na avenida. Mas o Carnaval não para. Já estamos em ritmo de folia. Alguns componentes irão para outros blocos. Isso é total liberdade, inclusive, eu provavelmente vou desfilar em três blocos. Três ou quatro, cinco blocos se saírem na avenida, vamos dizer assim”.

“Se me permitir, vou desfilar junto com a galera. Nosso movimento, embora tenha competição, é uma classe que sempre tenta estar unida, ligada uns aos outros. Temos uma liga dos blocos em formação, ainda não concluída totalmente do ponto de vista jurídico. Falta apenas realizar os trâmites legais para criar o CNPJ, mas já temos presidente na liga, além da galera de todos os blocos que faz parte da liga. O movimento do carnaval é forte e está crescendo cada vez mais. Esperamos que em 2025, quando voltarmos, já tenhamos um tema escolhido, bastante forte, para fazer um Carnaval, um espetáculo bonito para a população acreana”.

Sobre a Sambase

Criado em 1978, o Bloco Sambase nasceu no bairro Base, em Rio Branco. Ganhou o primeiro concurso de blocos organizado pelo governo do Acre em 1999, mas não conta o título porque, segundo a organização, os requisitos eram outros. De lá para cá, o grupo ficou em 4º lugar em 2015, 3º lugar em 2016, já em 2017 ficou na vice-liderança do concurso e foi bicampeão em 2018 com uma homenagem à Nossa Senhora Aparecida.

O grupo Sambase, do bairro Base, se consagrou campeão do carnaval 2023 com 119 pontos, na Avenida Getúlio Vargas, em Rio Branco. Em segundo, ficou o grupo Unidos do Fuxico e, por último, o bloco 6 é Demais.

Veja fotos do desfile do bloco: