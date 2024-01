Sesc Acre abre processo seletivo para vigia; inscrições começam nesta sexta

O Serviço Social do Comércio no Acre (Sesc no Acre) abre processo seletivo simplificado para a contratação de vigia na unidade do Sesc em Senador Guiomard. As inscrições podem ser realizadas através do site www.sescacre.com.br , a partir dessa sexta-feira, 12 ,com encerramento no domingo, dia 14.

Para o cargo de vigia Sesc Ler, é necessário que o candidato tenha Ensino Fundamental completo e experiência mínima de seis meses na função.

O regime de contratação é celetista, de acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A inscrição é gratuita e feita por meio de formulário online.

Mais informações, acesse o edital e inscrições no site www.sescacre.com.br.