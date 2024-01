Sexo durante a menstruação ajuda a aliviar a cólica; entenda

Final de semana batendo na porta e muita gente se programa para passar aquele tempinho especial sozinho ou acompanhado. Mas, epa! Tá menstruada? Calma, você não precisa deixar esse pequeno detalhe atrapalhar os planos.

“Tanto sexo, quanto a menstruação são naturais do nosso corpo. Embora envolva uma série de tabus, fazer sexo durante a menstruação pode fazer bem à saúde”, comenta a obstetriz especialista em saúde íntima Mariana Betioli, CEO da Inciclo.

Pela falta de conhecimento sobre os dois temas, muita gente ainda tem dúvida sobre o assunto — se é algo permitido ou se pode trazer algum risco à saúde. “O sexo por si só já traz diversos benefícios para a saúde, portanto a prática não precisa ser suspensa durante a menstruação”, afirma.

De acordo com a profissional, nessa fase, nosso clitóris fica mais sensível, há mais lubrificação e os hormônios sexuais estão nas alturas, o que também facilita o orgasmo. O orgasmo, inclusive, oferece vantagens durante o período menstrual, e pode ajudar a diminuir as cólicas. Tudo, né? A Mariana contou que durante o orgasmo, o útero contrai e em seguida relaxa totalmente, o que pode ajudar a melhorar a cólica. O efeito relaxante do orgasmo somado ao aumento de fluxo sanguíneo na região pélvica e a liberação de hormônios de prazer contribuem para o alívio das dores.

E a sujeira?

A gente sabe que, mesmo trazendo esses benefícios para vocês, muita gente ainda tem aquela afliçãozinha por conta do sangue. Em relação à bagunça, Mariana dá dica de como evitar essa situação.

“O ideal durante o sexo na menstruação é usar o disco menstrual. Ele é um tipo de coletor que mantém o sangue dentro dele e o canal vaginal livre para penetração, o que evita a bagunça e o contato com o sangue. Nenhum dos dois vai perceber que ele está ali, ou seja, você não precisa nem dizer que está menstruada. O disco menstrual é reutilizável, superconfortável, fácil de usar e não atrapalha a lubrificação, já que as glândulas que lubrificam a vagina ficam logo na entrada do canal, por isso mantém seu funcionamento normal enquanto a mulher usa o disco”, diz a especialista.

Por fim, a especialista alerta para o risco de gravidez. “Muitas pessoas acham que não existe chance de engravidar durante a menstruação, mas é possível sim e deve-se usar preservativo da mesma maneira”, finaliza.