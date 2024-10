Suspeito de atentado contra prefeito de Taboão da Serra (SP) é preso

A SSP informou à Itatiaia que o suspeito foi conduzido ao 1º Distrito Policial de Taboão da Serra para prestar depoimento.

A Polícia Civil de São Paulo já sabe que pelo menos três pessoas estão envolvidas no crime. Três automóveis foram apreendidos nas investigações. Um dos carros utilizados pelos criminosos foi encontrado carbonizado no Rodoanel no dia do atentado.

Relembre o caso: Veja vídeo que mostra momento em que prefeito foi baleado dentro do próprio carro

O prefeito de Taboão da Serra, município da Região Metropolitana de São Paulo, José Aprígio da Silva, sofreu um atentado a tiros enquanto visitava bairros atingidos pelas fortes chuvas na cidade. O caso aconteceu na tarde desta sexta-feira (18). A informação foi confirmada pela Prefeitura de Taboão da Serra.

O prefeito estava a caminho de uma entrevista coletiva de imprensa na sede da prefeitura de Taboão da Serra no momento do atentado. A polícia investiga o caso e procura os criminosos.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio, bem como localização/apreensão de veículo e objeto, no 1° Distrito Policial de Taboão da Serra, porém, a Polícia Federal instaurou um inquérito para investigar o atentado.

O último boletim médico, divulgado no domingo (20), diz que Aprígio encontra-se estável, em cuidados de terapia intensiva, consciente e respira sem a ajuda de aparelhos.