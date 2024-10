Jojo Todynho ignora regra e dá show de estrelismo em evento no Rio

Na última quinta-feira, durante a gravação do DVD do grupo Revelação no Espaço Hall, no Rio de Janeiro, Jojo Todynho protagonizou um, digamos que, ataque de estrelismo. Segundo uma fonte da coluna Fábia Oliveira, a cantora causou desconforto ao se negar a usar a pulseira de acesso às suítes centrais da casa, uma espécie de área VIP.

Tudo começou quando um funcionário pediu que Jojo colocasse a pulseira, obrigatória para quem deseja acessar o local. Todos os convidados, sem exceção, devem usar a identificação. Inclusive, famosos como José Loreto e parte do elenco da novela de No Rancho Fundo, que já estiveram na casa em outra ocasião, não se opuseram à regra.

No entanto, Jojo Todynho teria se recusado a usar, alegando que todos sabiam quem ela era e, portanto, não deveria ser barrada. Mesmo com a insistência da cantora, a ordem era clara: “ninguém entra sem pulseira”.

Impedida de acessar o espaço sem pulseira, Jojo acabou retornando para a suíte lateral, onde estava inicialmente. A situação incomodou quem trabalhava na casa e deu o que falar nos bastidores. Eita!

Marca desiste de Jojo Todynho em desfile no SPFW

Na semana passada, a coluna Fábia Oliveira contou, com exclusividade, um outro imbróglio envolvendo Jojo Todynho, dessa vez no São Paulo Fashion Week.

A influenciadora e cantora estava escalada para brilhar na passarela da Meninos Rei, uma marca famosa por representar a cultura afro-brasileira e bem consumida pelo público LGBTQIA+. No entanto, uma polêmica política recente acabou virando a situação de ponta-cabeça.

Segundo fontes da coluna, a Meninos Rei parece ter mudado de ideia quanto à presença da influenciadora em seu desfile. A marca teria ficado receosa de qualquer repercussão negativa e, para não ser associada a posições políticas contrárias às suas, optou por voltar atrás quanto ao convite feito à Jojo.

Ainda de acordo com fontes, a marca não quer desconvidar diretamente a influenciadora. Para isso, a estratégia foi criar algumas desculpas, como a falta das medidas exatas da cantora, que não teriam sido enviadas a tempo para confeccionar a roupa do desfile. Estas devem ser usadas no dia do desfile, para justificar o fato de não colocarem Jojo Todynho na passarela.