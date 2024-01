Tecla do Windows vai ser extinta? Conheça novo botão misterioso

A Microsoft anunciou nas últimas semanas que vai adicionar uma tecla de atalho para acionar o Copilot, seu serviço de inteligência artificial (IA) , nos teclados dos notebooks com Windows 11 . A mudança é tratada pela empresa como a mais significativa em quase três décadas e sinaliza um investimento robusto no serviço de IA para 2024. Em um comunicado publicado na primeira semana deste ano, a companhia afirmou que este é um momento transformador e que a ferramenta será o ponto de entrada no mundo da IA nos computadores com o sistema operacional.

A novidade, porém, despertou a curiosidade de alguns usuários, que passaram a se perguntar o que acontecerá com a tradicional tecla do Windows, implantada nos dispositivos há quase 30 anos. A seguir, o TechTudo explica o que é o Copilot, o que vai acontecer com o botão do Windows e faz um comparativo entre o serviço de inteligência artificial da Microsoft e seu principal concorrente no segmento de IA generativa, o ChatGPT, da OpenAI.

O que é Copilot no Windows?

Copilot é a ferramenta de inteligência artificial da Microsoft. O recurso foi lançado em setembro de 2023 para ser concorrente de outros produtos já consolidados no mercado, como o ChatGPT, da OpenAI, e o Bard, do Google. Mas indo além, o aplicativo não se restringe à IA generativa, possuindo integração com outros programas da empresa, como Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Paint e até o Bloco de Notas, além do navegador Edge e o Bing.

A Microsoft diz que o serviço possui mais de 150 recursos e, além das experiências integradas aos apps da empresa, utiliza o modelo mais recente da OpenAI, o GPT-4, para dar respostas generativas. A ferramenta é capaz de gerar respostas rápidas a questionamentos do usuário, criar textos, elaborar questões complexas, realizar cálculos, analisar dados, entre outras funcionalidades. Além disso, também usa o DALL-3 para geração de imagens com inteligência artificial — o mesmo utilizado pelo Bing Creator.

Atualmente, o Copilot pode ser acessado por meio do comando Windows + C no teclado, nas regiões onde já está disponível. Nos locais em que não há suporte oficial, o Copilot pode ser utilizado diretamente no navegador por qualquer pessoa, por meio da versão Web (copilot.microsoft.com), liberada no último mês de novembro. Recentemente, o serviço também ganhou um aplicativo para Android e iPhone (iOS).

O botão do Windows vai acabar?

Não, a tecla do Windows não vai acabar. O novo botão do Copilot substituirá a tecla de menu de contexto que fica localizada ao lado do comando Alt Gr — isto é, do lado direito da barra de espaço. O posicionamento exato do novo atalho vai variar de acordo com o fabricante. Em seu blog oficial, a Microsoft disse que “a tecla Copilot se junta à tecla Windows como parte central do teclado do PC”.

Ao acionar a tecla do Copilot, o usuário terá acesso ao serviço de inteligência artificial, visualizando um chatbot semelhante ao ChatGPT no lado direito da tela, com interação baseada em perguntas e respostas. Caso a ferramenta não esteja disponível na região do usuário, o atalho abrirá o Windows Search. Ainda não há informações se o novo botão poderá realizar outros comandos a partir de combinações com outras teclas, como ocorre atualmente com o botão do Windows.

Copilot é melhor que o ChaGPT?

O Copilot e o ChatGPT são ferramentas semelhantes e oferecem serviços bastante parecidos. Em relação à tecnologia utilizada para fornecer respostas, a plataforma da Microsoft sai na frente por oferecer a versão GPT-4 de forma gratuita, enquanto o app da OpenAI disponibiliza esse modelo somente no plano pago. Em relação à usabilidade, o Copilot também funciona como uma conversa, em que há perguntas e respostas, e permite que o usuário escolha entre três tipos de conversa (mais criativas, precisas ou balanceadas) e também gera imagens, o que o ChatGPT não possibilita.