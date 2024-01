Últimos momentos de vida da rainha Elizabeth são revelados: “Pacífica”

A publicação traça a dramática história da transição no topo, analisando os desafios que o novo rei enfrentou no seu primeiro ano no trono, incluindo dramas familiares, crises políticas e questões sobre o futuro da monarquia, de acordo com o portal. “A obra oferece acesso incomparável à família real, seus amigos íntimos, funcionários do passado e do presente, políticos importantes e documentos inéditos nos arquivos reais”, explica o Daily Mail.

O livro de Robert Hardman ainda descreve o papel vital desempenhado pela rainha Camilla, as relações do rei com o príncipe William e o príncipe Harry, os seus planos para reformar a monarquia e a sua posição em evolução no cenário mundial.

Cartas lacradas

A biografia também revela como, pouco depois de Edward Young escrever seu relato, um funcionário trouxe uma caixa vermelha trancada com papéis encontrados no leito de morte da falecida rainha. Quando foi aberto, a equipe descobriu duas cartas lacradas: uma para seu filho e herdeiro, o agora rei Charles III, e outra para o próprio Edward.

Embora seja improvável que seu conteúdo seja tornado público, a existência das cartas mostra que Elizabeth, aos 96 anos, reconheceu silenciosamente que seu tempo de vida estava chegando ao fim.

A caixa também continha sua última papelada e última ordem real: sua escolha de candidatos para a prestigiada Ordem do Mérito por “serviços excepcionalmente meritórios” em toda a Commonwealth. “‘Mesmo em seu leito de morte, havia trabalho a fazer. E ela conseguiu”, escreve Hardman sobre a devoção da falecida monarca incomparável ao dever.

Mais detalhes sobre os últimos momentos de vida de Elizabeth II

O Daily Mal fez mais revelações sobre os últimos momentos de vida da rainha Elizabeth. Uma delas é que, apesar dos temores por sua saúde, a morte da falecida rainha foi tão repentina que Charles teve que fazer uma corrida de última hora de helicóptero para Balmoral, lendo, no caminho, os planos para o funeral da monarca, documento conhecido como London Bridge. A equipe nem teve tempo de preparar o carro para recebê-lo.

Outro relato é de que Charles e Camilla passaram uma hora com Elizabeth II em particular antes de ela morrer. Já a princesa Anne e a confidente e costureira da rainha, Angela Kelly, alternavam-se ao lado de sua cama, junto com o reverendo Kenneth MacKenzie, um ministro de longa data na vizinha Crathie Kirk, que lia a Bíblia para ela.

Ainda, Charles ligou pessoalmente para os dois filhos, solicitando que eles viajassem para a Escócia o mais rápido possível para se despedirem. No entanto, ele acreditava que a mãe ainda tinha dias, não horas, para viver.

O agora rei da Inglaterra havia saído para colher cogumelos e clarear a cabeça depois de ver sua mãe, mas logo teve a notícia de que ela havia morrido enquanto ele voltava para Balmoral, quando seu assessor recebeu uma ligação. Charles parou e foi chamado pela primeira vez de Vossa Majestade antes de engatar calmamente o carro e seguir em frente.

Túmulo da rainha Elizabeth II

SkyNews/Reprodução Sandy e Muick aguardavam a chegada do caixão da rainha em Windsor

A princesa Charlotte de Gales chorou ao lado da mãe, a princesa de Gales. O príncipe George de Gales e Camilla, rainha Consorte também se emocionaram no Arco de Wellington

Quando o então rei ligou para William pela central telefônica do palácio para dar a notícia sobre o falecimento, ele foi forçado a dizer à telefonista simplesmente “sou eu”, pois, de repente, percebeu que ainda não poderia revelar que era rei. Ele também tentou ligar repetidamente para seu filho mais novo, para passar a notícia, mas Harry já estava no ar.