Ulysses garante apoio ao desenvolvimento de Santa Rosa do Purus

Encravada na fronteira com o Peru, Santa Rosa do Purus [cujo IDH é de apenas 0,517] é uma das prioridades do mandato do deputado federal Coronel Ulysses (União/AC). A garantia foi dada pelo próprio Ulysses durante reunião com lideranças do município, entre as quais o líder Kainauawa, Aldir Feitosa.

No encontro, Ulysses ouviu as lideranças da região. Elas explicitaram ao deputado às dificuldades enfrentadas no dia a dia. Disseram que faltam escolas, assistência médica e infraestrutura [escolas, postos de saúde, ramais].

Sensibilizado, e conhecedor da realidade das pessoas que vivem no interior do Acre, Ulysses, de pronto, se comprometeu em colocar seu gabinete à disposição dos moradores da Santa Rosa. “Tanto aqui no Acre quanto Brasília vocês tem mais que um aliado; vocês têm um irmão de Santa Rosa”, garantiu Ulysses.

A liderança Kaxinauawá agradeceu Ulysses pela pelo diálogo proveitoso em favor da comunidade. Em seguida, Ulysses disse Santa Rosa do Purus terá o apoio merecido. “Enquanto for Deputado, o povo de Santa Rosa terá meu apoio”, ressaltou.