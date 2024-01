Vacina contra catapora: após estoque do Acre zerar, MS envia novas doses, mas ainda é insuficiente

Após ter a vacinação contra a varicela (catapora) interrompida em virtude de um desabastecimento nacional do imunizante, o estado do Acre recebeu 1.600 doses da vacina contra a catapora (varicela) do Ministério da Saúde, que prontamente foram distribuídas para os municípios acreanos.

A informação foi divulgada pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), que agora tem suas 246 salas de vacinas, espalhadas em todo o Acre, abastecidas.

A previsão era de que o Acre recebesse 1,6 mil vacinas entre os dias 10 e 15 de janeiro. Mesmo com a chegada do imunizante, a quantidade recebida ainda não é suficiente para que o estado alcance sua meta, que é aplicar cerca de cinco mil doses por mês.

A coordenadora do Programa Nacional de Imunização (PNI) no Acre, Renata Quiles, disse que o cenário de desabastecimento é transitório, e o estado tem acompanhado de perto todos os passos do Ministério da Saúde e o movimento para aquisição de imunobiológicos em quantidade suficiente para os Estados.

“Gostaríamos que o processo fosse mais ágil, mas os protocolos devem ser seguidos rigorosamente. Devido aos trâmites regulatórios, por ser uma vacina importada, precisamos esperar. Estamos recebendo um quantitativo todos os meses e fazemos todo o esforço para atender a todos da melhor forma possível. Sabemos que não é suficiente, e o Ministério da Saúde está consciente das nossas necessidades, pois deixamos isso claro todos os meses em todos os pedidos”, afirma.

O Ministério da Saúde, por meio de nota, explicou que o baixo estoque se dá em razão da Anvisa ter determinado a suspensão do fornecimento da vacina varicela em março de 2023, para avaliar a nova composição do imunizante. Após estudo, a vacina foi liberada em julho de 2023, o que causou atraso no abastecimento global. O Ministério recebeu 1 milhão de doses em dezembro de 2023 e planeja distribuir 554 mil doses até o final de janeiro, totalizando 981.868 doses distribuídas entre julho e dezembro de 2023.