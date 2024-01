Vídeo mostra jovem sendo puxado por criatura estranha em rio; mãe grita em desespero

O corpo de um jovem morador de Sena Madureira identificado até agora como Daniel, foi encontrado no Rio Iaco. A ocorrência foi registrada na tarde deste sábado (13), na ponte metálica José Nogueira Sobrinho.

Segundo informações de terceiros, Daniel teria pulado da ponte e desaparecido. Imediatamente o Corpo de Bombeiros foi acionado e em poucos minutos, encontrou o corpo do rapaz.

Nessa época do ano, o nível das águas do Rio Iaco está abaixo da cota de alerta, entretanto, é preciso redobrar os cuidados porque o volume de águas é considerável e pode dificultar a situação de quem se arrisca dentro do rio.

Em um vídeo gravado, mostra o momento em que algo puxa o rapaz e ele desaparece nas águas do rio. Já em outro, é possível ver a mãe do jovem desesperada ao ver que o corpo do filho foi encontrado.

Veja: