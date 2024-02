Acidente entre carro e moto deixa mulher ferida na BR-364, na entrada de parque

O incidente ocorreu por volta das 07h desta sexta-feira (23), na entrada do Parque Industrial, situado na BR-364, em Rio Branco (AC).

Segundo informações obtidas no local pela equipe de reportagem do ContilNet, um motorista identificado como Janes seguia no seu veículo Ford New Fiesta de cor branco quando, ao sinalizar na rotatória para entrar no Parque Industrial, uma motociclista identificada como Clenilda Roque de Oliveira Costa, de 50 anos, que seguia no mesmo sentido, teria tentado realizar uma ultrapassagem pela direita do acostamento, e sem perceber a presença da moto, provocou a colisão.

Clenilda, após a batida, caiu ao solo violentamente. Populares que passavam pelo local chamaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), enviando rapidamente a ambulância de suporte avançado para atender a ocorrência. Logo que os socorristas chegaram ao local, todos os procedimentos foram realizados, estabilizando a vítima e encaminhando-a para o Pronto Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável, porém, Clenilda não estava lúcida nem orientada, chegou a ter convulsões no local do acidente, mas, não teve nenhum ferimento. Ela foi entregue aos cuidados da equipe médica plantonista do setor de trauma da unidade de saúde, onde será submetida a novas avaliações.

Uma equipe de policiais militares do Segundo Batalhão que passavam pelo local pararam para prestar apoio e, logo em seguida, a Polícia Rodoviária Federal chegou, fez todos os levantamentos, realizou o teste do bafômetro no condutor do veículo e ele foi liberado.