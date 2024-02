Acidente entre motocicletas deixa duas pessoas feridas em Avenida de Rio Branco

Na noite desta segunda-feira (19), um acidente envolvendo duas motocicletas deixou duas pessoas feridas na Avenida Ceará, localizada no bairro Abraão Alab, em Rio Branco (AC).

De acordo com informações coletadas no local pela equipe do ContilNet, o acidente ocorreu quando Breno Mendes de Souza, 22 anos, motoboy que trabalha com entrega de pizza, trafegava em sua motocicleta Honda CG Fan vermelha no sentido centro ao bairro. Em determinado momento, Romário Pereira, 33 anos, motoqueiro por aplicativo, saiu repentinamente da rua Padre Hugo em sua motocicleta Honda Titan vermelha, colidindo violentamente com a moto de Breno.

Romário transportava um passageiro, identificado como Tiago de Souza, de 16 anos, no momento da colisão. Os três ocupantes caíram ao solo, sendo Breno o mais gravemente ferido.

Populares que testemunharam o acidente prestaram socorro imediato, acionando o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (Samu) através do número 192. Uma ambulância de suporte básico foi enviada ao local para atender a ocorrência. Breno, que apresentava fortes dores no quadril e braço direito, além de várias escoriações pelo corpo, foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Sobral, onde receberá avaliação médica adicional.

Tiago, por sua vez, sofreu escoriações nos braços e perna, mas recusou atendimento médico, optando por ir para casa na companhia de familiares após entrar em contato com sua mãe. Já Romário teve apenas um hematoma no pé e permaneceu no local do acidente.

A Polícia Militar foi acionada e prontamente compareceu ao local, prestando apoio à equipe do Samu e coletando informações sobre o acidente para a elaboração do Boletim de Acidentes de Trânsito (BAT).