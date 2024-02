Acreana é destaque pela 8ª vez em escola de samba de SP e desabafa sobre desvalorização no Acre

Considerada a rainha das rainhas dos blocos carnavalescos acreanos, Chayenne Crystine Rocha, ex-moradora do bairro do 15 em Rio Branco no Acre, foi destaque pela oitava vez na escola de samba Pérola Negra.

Formada em Educação Física e pós-graduada em Libras, hoje a acreana atua em São Paulo como personal trainer e empresária, comandando sua empresa RC Plano de Saúde. Conversou com a coluna Douglas Richer, do site ContilNet, onde falou sobre a sua participação na escola paulista.

“Me sinto muito orgulhosa, porque sou de um estado pequeno que, infelizmente, não valoriza muito os artistas que vestem a camisa do estado. Como você já sabe, fui Rainha do Carnaval da capital acreana por 5 vezes e rainha de bateria de todos os blocos carnavalescos de Rio Branco. Mas chega uma hora que precisamos ir em busca de novos horizontes, razão pela qual, em uma das minhas viagens de férias à cidade paulista, em um evento da cidade, fui convidada a desfilar na escola de samba onde estou há 8 anos, onde me senti abraçada, acolhida e valorizada quanto à minha história de carnaval”, disse a musa ao ContilNet.

Ao ContilNet, Chayenne fez um desabafo sobre as críticas e lamentou que a cultura carnavalesca no Acre esteja perdendo o valor.

“Às vezes sou criticada por essa minha atividade cultural, pois acham que só quero me aparecer. Mas essa herança cultural que carrego é fruto de minhas raízes familiares que sempre estiveram envolvidas em escolas de samba, como no Unidos do Bairro 15, do nosso estado do Acre, que hoje, infelizmente, não existe em nossa capital e lamento. Fico triste, pois a cada ano, vejo que essa cultura tão importante em nosso estado está perdendo o seu valor. Hoje me sinto realizada e feliz por não parar de fazer o que amo, que é desfilar no carnaval”, comentou a musa acreana.

Em entrevista à coluna Douglas Richer, Chayenne falou sobre a sensação de desfilar pela oitava vez no Sambódromo do Anhembi.

“É uma sensação incrível, única, surreal, pois o coração bate no ritmo da bateria da escola de samba a mil. Por mais experiência que tenho, a cada ano a sensação é a mesma de nervosismo, medo de dar tudo errado, da fantasia não ficar pronta a tempo, responsabilidade dobrada diante do meu cargo em uma escola de samba”, revelou em entrevista ao ContilNet.

A musa acreana liberou em primeira mão fotos e vídeos no Sambódromo do Anhembi. Confira!