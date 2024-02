Adolescente de 12 anos é atropelada por motociclista e vai parar no PS em estado grave

Na noite desta quinta-feira (15), um incidente trágico abalou a tranquilidade da rua Flor de Maio, situada no bairro Eldorado, região do São Francisco em Rio Branco (AC). Uma adolescente de apenas 12 anos foi atropelado por um motociclista enquanto atravessava a via.

Segundo relatos obtidos pela equipe de reportagem do ContilNet, o motociclista identificado como Wemerson França da Silva, de 19 anos, que trabalha com entregas em uma distribuidora, conduzia uma moto Honda Titan vermelha pela rua Flor de Maio. No momento em que descia uma ladeira, duas crianças estavam pedalando bicicletas, e uma delas, inadvertidamente, atravessou a rua no exato momento em que a moto passava, resultando em uma colisão inevitável.

O impacto foi imediato, arremessando a jovem de 12 anos ao solo com ferimentos graves. O condutor da moto também foi lançado ao chão, sofrendo várias escoriações pelo corpo. Testemunhas do incidente acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (Samu). Duas ambulâncias de suporte avançado foram despachadas para o local.

Wemerson, o condutor da moto, apresentava um Ferimento Corte Contuso (FCC) profundo na região do rosto, além de uma possível fratura de mandíbula e várias escoriações. Apesar disso, estava consciente e orientado. Já o adolescente de 12 anos sofreu um Traumatismo Craniano Encefálico (TCE) gravíssimo, perdendo a consciência instantaneamente após o acidente. Ele também apresentava escoriações pelo corpo e precisou ser entubado no local, sendo posteriormente encaminhado em estado gravíssimo para o Pronto Socorro da capital.

A Polícia Militar, por meio do Batalhão de Trânsito (BPTRAN), foi acionada para investigar o incidente. No entanto, ao chegar no local do acidente, a moto envolvida já havia sido removida da cena.