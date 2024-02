Adolescente fica em estado grave após rolete soltar e atingir o rosto no interior do Acre

Um adolescente de 16 anos ficou gravemente ferido na manhã desta sexta-feira (09) após um acidente envolvendo um rolete na zona rural do município de Sena Madureira, interior do Acre. O incidente ocorreu no ramal Oriente, localizado a 70 km após o km 100 da rodovia Transacreana.

De acordo com relatos, o jovem estava manuseando o rolete em uma casa de farinha na colônia de propriedade de seu pai.Em determinado momento, o equipamento soltou-se e atingiu o rosto do rapaz, provocando um trauma facial.

O pai e familiares, desesperados com a situação, solicitaram ajuda. No entanto, a localidade é de difícil acesso, o que dificultou a chegada rápida dos serviços de emergência. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, porém, a equipe médica só conseguiu chegar até o km 100 da Rodovia Transacreana, onde aguardou por horas até que familiares conseguissem sair do ramal para levá-los até o local do acidente.

O adolescente recebeu os primeiros socorros no local e foi imediatamente encaminhado para o Pronto-Socorro de Rio Branco. Apesar de ter sido entregue em estado de saúde estável, o jovem deverá passar por novas avaliações por parte da equipe médica plantonista devido ao traumatismo craniano sofrido.