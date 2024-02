Adriana Bombom revela segredo para atingir 10% de gordura

O Carnaval é a época que inspira a busca pela boa forma. Durante os desfiles, não apenas as fantasias chamam a atenção, como também as musas das escolas de samba. Este ano, Adriana Bombom dominou a cena ao expor sua forma física, que conta com nada menos que 10% de gordura corporal, aos 50 anos.

Para chegar lá, a atriz revelou que, além de seguir uma alimentação regrada, ingere cinco litros de água diariamente. “É maravilhoso para a pele. Tenho 50 anos e a qualidade da minha pele é alta. Meu pescoço está intacto ainda”, afirmou.

Contudo, antes de sair se entupindo de água, é preciso ter consciência que a quantidade ideal é individual, como toda estratégia quando o assunto é saúde.

O volume de água que devemos ingerir depende de alguns fatores como o peso, gênero e grau de atividade física. A média de ingestão entre indivíduos saudáveis varia de 2,5 a 3 litros, não sendo muito superior a isso, caso de Bombom.

Existe também uma conta que pode ser utilizada para saber a quantidade adequada que o organismo precisa. Para isso, basta multiplicar 35 ml por quilo de peso. Logo, para um indivíduo de 70 kg, o ideal é uma ingestão de 2,5 litros de água por dia.

Por fim, vale frisar que, como tudo em excesso faz mal, com a água não é diferente. A intoxicação por água existe e, em casos extremos, gera risco de morte. Adultos com função renal preservada podem tomar até 14 litros de água por dia. Esse volume é proporcional à superfície do corpo, sendo menor para crianças.

Exceder esse valor já pode resultar em perda de sódio, que deixa o sangue diluído, gerando risco de edema cerebral.

Além disso, é esperado um desequilíbrio de eletrólitos, como o sódio e potássio, podendo colapsar o organismo. Esse problema é conhecido como hiponatremia e já é amplamente conhecido, principalmente por atletas como fisiculturistas, que se expõem a atitudes mais extremas para alcançar a melhor forma física. Por isso, fique atento.