Al-Hilal mostra primeiro dia de treinamento de Neymar após retornar de lesão

Nas imagens divulgadas pelo Al-Hilal, Neymar aparece fazendo trabalhos de fortalecimento do joelho no Centro de Treinamento do clube. Em uma das fotos, o brasileiro conversa com o zagueiro Koulibaly, uma das contratações do time saudita para esta temporada. Veja fotos:

Neymar retornou ao país saudita na segunda-feira e foi recebido com flores pelo Al-Hilal. Desde que se machucou na derrota da seleção brasileira para o Uruguai, em Montevidéu, em outubro do ano passado, no jogo válido pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo, ele não havia mais voltado à cidade de Riad.

O craque brasileiro passou por cirurgia que foi realizada em um hospital em Belo Horizonte, no início de novembro. Agora, o período que Neymar retorna à equipe é justamente o Carnaval, momento em que ele vivenciou polêmicas ao longo da carreira.