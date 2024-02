Alerta meteorológico: Chuvas e trovoadas em diversas áreas de Rondônia nesta sexta-feira

De acordo com informações do Sistema de Proteção da Amazônia, a Zona de Convergência do Atlântico Sul, fenômeno meteorológico que influencia o clima no sul da Amazônia, começa a perder força, trazendo uma diminuição na instabilidade na região. Em Rondônia, o dia de sexta-feira promete ser marcado por sol entre muita nebulosidade, com a ocorrência de pancadas de chuva com trovoadas principalmente durante a tarde e à noite.

Nas regiões da capital e dos Vales do Guaporé, Mamoré e Jamari, na Ponta do Abunã, no Baixo Madeira e no nordeste do estado, a previsão é de chuvas intensas e possíveis temporais. Já nas demais regiões de Rondônia, o céu deve permanecer nublado a encoberto, com chuvas em qualquer hora do dia.

É importante estar atento às condições climáticas e tomar as precauções necessárias para evitar possíveis transtornos causados pela chuva e trovoadas. O acompanhamento das atualizações meteorológicas e a adoção de medidas de segurança são fundamentais para garantir a proteção da população e a preservação dos bens materiais.