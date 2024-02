Alerta: rio continua subindo e deixa cidade peruana que faz fronteira com o Acre debaixo d’água

Em Iñapari, na região de Madre de Dios, no Peru, fronteira com Assis Brasil, o Rio Acre já chegou aos nove metros, nesta quinta-feira (22), segundo a medição do Centro de Operaciones de Emergencia Regional (Coer).

Na cidade, 90 casas já foram afetadas pelas águas, e os moradores levados a locais seguros, segundo informações disponíveis no boletim divulgado na manhã desta quinta-feira.

Imagens divulgadas na página no Facebook do Centro de Operação mostram a cidade já embaixo d’água nesta manhã. O nível do Rio Acre subiu rapidamente desde a tarde da última quarta-feira (21), em virtude das chuvas que atingem a região.

As fortes chuvas também já afetam a cidade de Assis Brasil, no Acre, onde, na manhã desta quinta-feira, o Rio Acre registrou 12,12 metros, deixando mais de 50 famílias atingidas pelas águas. Em Brasiléia e Epitaciolândia, o nível do afluente também já preocupa as autoridades locais, marcando 8,50 metros nesta quinta.

A BR-317 segue com parte da pista inundada. Imagens de vídeo mostram a situação onde um posto de gasolina fica localizado, em Iñapari. Confira: